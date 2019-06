L’Irish Pub Doolin compie 21 anni: una settimana di musica e ricchi premi per festeggiare

Torna un appuntamento tradizionale dell’estate pontina quello con il compleanno dell’Irish Pub Doolin che quest’anno compie 21 anni.

Come sempre Elena Corradini e Ferdinando Parisella, fondatori del pub più longevo di Latina, propongono una settimana di festeggiamenti che culmineranno nel giorno del solstizio d’estate con l’estrazione di ricchi premi per tutti gli affezionati frequentatori del Doolin.

Dunque dal 17 al 21 giugno un fitto programma di appuntamenti caratterizzerà le serate al pub: tra musica e una ricchissima scelta di ottime birre il divertimento sarà garantito come lo è da 21 anni a questa parte.

Ogni sera sarà contraddistinta da un colore e un genere musicale diverso e nella serata conclusiva dei festeggiamenti, quella del 21 giugno, tutti insieme si potrà condividere una fantastica torta di compleanno. Si inizia dunque lunedì 17 con il colore giallo e la musica dedicata al grande rock con i mitici The Backstreets. Serata rossa quella di martedì 18 e, sempre alle 21.30, sul palco ci saranno Es Deus con il loro Goth Folk Projects. Il fucsia è il colore di mercoledì 19 che ci regalerà i migliori successi rock con gli Hot One Hundred Billboard. Il blu sarà il colore dedicato ai Policity che saliranno sul palco giovedì 20 regalandoci un imperdibile tributo alla rock band The Police. Il verde è il colore di venerdì 21, giorno del Solstizio d’Estate e giorno del compleanno del Doolin, a traghettare tutti fino al momento della torta e dell’apertura dei regali sarà La Maglia della Salute.

Tutti quelli che prenderanno parte alle serate riceveranno un tagliandino del colore del giorno che servirà ad aggiudicarsi uno dei regali in distribuzione il giorno del compleanno, fra i doni anche un week end per due persone a Dublino.

L’appuntamento

È dunque per tutte le sere a partire dalle 21.30 dal 17 al 21 giugno all’Irish Pub Doolin.