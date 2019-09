Latinafiori compie gli anni ed entra nel Guinness dei primati

Una giornata intera di festeggiamenti a Latina nel centro commerciale Latinafiori per celebrare il 23° anniversario dalla sua apertura.

Domenica 15 settembre dalle 10.00 alle 20.00 Latinafiori sarà un contenitore di eventi, divertimento, intrattenimento e non mancherà la sfida al primato internazionale con il profiterole più grande del mondo. Infatti come è ormai tradizione la grande torta di compleanno quest’anno sarà un profiterole di oltre 300 kg che sarà preparato nel centro commerciale stesso e giudicato da un giudice ufficiale del Guinness per stabilire il record mondiale ed accaparrarsi il primato assoluto. Alle ore 18.00 saranno servite porzioni del maxi profiterole a tutti i clienti del centro commerciale.

Gli appuntamenti e il divertimento continuerà per tutta la giornata grazie alla presenza di alcuni beniamini dei cartoni animati come Masha e Orso, l’intrigante bimbetta e il paziente orso saranno a disposizione dei bambini per scattare foto insieme e divertirsi insieme. Le sorprese per i più piccini non finiscono qui: in giro per il centro commerciale ci saranno anche i mitici 44 gatti della canzone dello Zecchino d’oro, che gireranno per i corridoi di Latinafiori intrattenendo i bambini e facendo fotografie insieme a loro. (Per scattare le foto con le mascotte è necessario ritirare gratuitamente i pass nei giorni precedenti l'evento).

Nel corso del pomeriggio ci sarà anche Luca Abete, famoso personaggio televisivo noto al pubblico anche per il suo impegno sociale, che presenzierà alla proclamazione del record mondiale per il profiterole più grande del mondo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 15 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. il taglio del profiterole avverrà intorno alle ore 18.00.