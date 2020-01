Danilo Rea in concerto al Circolo Cittadino

Prosegue la XXI edizione del Latina Jazz Contest organizzato dal Latina Jazz Club Luciano Marinelli con un concerto fuori programma che vedrà protagonista Danilo Rea, uno dei pianisti jazz più in vista del panorama jazz italiano, che si esibirà presso il Circolo Cittadino di Latina venerdì 7 febbraio.

Si diploma in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio di Santa Cecilia, ma la sua formazione è influenzata anche dal rock, dal pop e dal jazz che sarà il genere in cui la sua grande capacità di improvvisazione trova la migliore espressione.

Nel corso della sua carriera ha collaborazione con grandissimi musicisti di fama mondiale come Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Tony Oxley, Joe Lovano, Gato Barbieri, Aldo Romano, Brad Mehldau, Danilo Pérez, Michel Camilo, Luis Bacalov. Anche gli artisti italiani se lo contendono infatti collabora negli anni con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano, Mina e ultimamente ha portato in giro per la penisola una serie di concerti in duetto con Gino Paoli. Attualmente è titolare della cattedra di jazz al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

Al Circolo Cittadino proporrà un concerto per solo piano “Concert for Luciano” dedicato alla memoria del compianto Luciano Martinelli. Prima del concerto sarà possibile degustare ottimi vini locali proposti da sommelier esperti, la degustazione è a cura dell’Associazione Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 7 febbraio alle ore 21.15. I Soci del Latina Jazz Club potranno acquistare i biglietti a partire entro il 4 febbraio, il pubblico potrà acquistarli in prevendita a partire dal 5, fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3291479487 o 3387961980 o inviare una email all’indirizzo info.ltjazzclublucianomarinelli@gmail.com.

La foto è tratta dalla pagina Facebook di Danilo Rea