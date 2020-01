Concerto dell’Epifania e Bacio del Bambinello

Si conclude con l’Epifania la III edizione della manifestazione Pace Tra I Popoli – Natale 2019 a Cori e Giulianello.

Nei giorni di domenica 5 gennaio e lunedì 6 si terranno una serie di iniziative tra cui il tradizionale Bacio del Bambinello così sentito tra i coresi.

Il concerto dell’Epifania

Domenica 5 gennaio alle ore 21.00 si terrà presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Giulianello il Concerto dell’Epifania che vedrà protagonisti la corale polifonica locale “Schola Cantorum” e il Coro polifonico “Armonia Mundi”. Il concerto a offerta libera servirà a finanziare le opere della Parrocchia, in particolare la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro della facciata danneggiata della cinquecentesca Chiesa di San Giovanni Battista. Nel parcheggio antistante la Chiesa si potrà inoltre ammirare il Presepe con statue in movimento, suoni e musica realizzato dai giovani parrocchiani.

Il tradizionale Bacio del Bambinello

Torna il tradizionale appuntamento con il Bacio del Bambinello: la mattina dell’Epifania, dopo la Santa Messa la statuetta in legno che risale al XVI secolo e raffigurante il Bambin Gesù, sarà portata in processione per le vie del paese e alle 15.30 sarà esposta al pubblico in modo che tutti i devoti possano visitarla e recitare davanti ad essa una preghiera.

