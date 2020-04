Concerto di Pasqua in diretta streaming

Dopo il successo della prima edizione tenutasi l’anno scorso al Teatro Moderno, torna il Concerto di Pasqua organizzato dall’Associazione Minerva con il patrocinio della Provincia di Latina, comuni di Latina, Cisterna, Fondi, San Felice Circeo e Terracina, e delle associazioni di categoria Impresa e Confcommercio Lazio Sud.

Quest’anno purtroppo a causa dell’epidemia di Coronavirus non sarà possibile recarsi ad assistere al concerto, ma si potrà comunque godere della musica e delle esibizioni degli artisti da casa, seguendo in streaming la pagina Facebook dell’associazione Minerva, quella di Radio Web Latina e di Radio show Italia entrambe partner dell’evento insieme agli esercenti della Via dei Pub di Latina. L’evento sarà visibile in diretta anche sulle pagine ufficiali dei comuni che hanno concesso il patrocinio e su quella della Provincia di Latina.

Il concerto che rientra nell’iniziativa #iosuonodacasa vedrà protagonisti diversi talenti pontini tra questi il trombettista Andrea Tassini, docente nei corsi pre-accademici del Conservatorio S. Cecilia di Roma, che oggi suona con la Banda Nazionale dell’Esercito Italiano; in collegamento da Fondi Gabriele Pezone (Fondatore dell’Orchestra da Camera Città di Fondi, Ambasciatore della cultura italiana all’estero), Marco Lo Russo famoso fisarmonicista docente e apprezzato artista a livello internazionale e Francesco Taskayali che ha rappresentato l’Italia in varie occasioni esibendosi in più di 15 Paesi al mondo.

In collegamento da Latina anche Silvia Salvatori, docente di canto lirico e moderno, che omaggerà Calcutta al pianoforte; Sergio Ciccarelli canterà uno degli ultimi brani di Tiziano Ferro per cui ha scritto la musica; un altro omaggio a Tiziano Ferro sarà fatto anche dal giovanissimo Emanuele Pirone.

In collegamento da Cisterna ci saranno Ilenia Bianchi & The White Band, da Terracina, i Chicken Production con un loro pezzo in dialetto terracinese. Il concerto si concluderà con un contributo del Conservatorio O. Respighi di Latina con un brano di Astor Piazzolla a cura di Claude e Odile Delangle insieme all’Arya Saxophone Quartet (Stefano Nanni, Simone Vecciarelli, Marcos Palombo e Matteo Di Prospero).

L’appuntamento

È per sabato 11 aprile alle ore 20.30 on line.

