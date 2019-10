Premio Massimiliano Antonelli: a Latina la proclamazione dei vincitori del concorso internazionale

Torna per la sua V edizione il Concorso Internazionale di Musica da Camera "Massimiliano Antonelli" organizzato all'Associazione Culturale Eleomai in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica "O. Respighi", il DMI Dizionario della Musica in Italia e l'AIV - Associazione Italiana della Viola.

Sabato 19 ottobre si terrà il concerto dei 14 gruppi finalisti: oltre 40 giovani musicisti italiani e stranieri, suddivisi in organici diversi dal duo al quintetto, che si contenderanno i premi in denaro che andranno ai primi tre classificati.

A giudicarli una giuria di altissimo livello presieduta da Bruno Giuranna, e formata da illustri cameristi di fama internazionale tra cui Peter-Lukas Graf, Franco Petracchi, Rodolfo Bonucci, Stefania Redaelli, Laura Manzini e Claudio Paradiso. Quest’anno anche il pubblico potrà votare l’ensemble preferito che si aggiudicherà il premio messo a disposizione dal Lions Club Latina Host. Tra i votanti sarà inoltre selezionato un vincitore a cui sarà donato un omaggio messo a disposizione dall'Ottica Moretto Vision di Corso Matteotti.

Dunque un pomeriggio all’insegna dell’ottima musica da camera che promuove i giovani talenti e lo scambio culturale.

L’appuntamento

È dunque per sabato 19 ottobre a partire dalle 18.00 presso all'Auditorium del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina. L’ingresso è gratuito.