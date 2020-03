“Confesso di avere insegnato” al Circolo Cittadino

Uno scritto autobiografico che parla della città di Latina e, attraverso le vicende locali, anche della storia e cultura nazionale, è “Confesso di avere insegnato. Diario di un viandante tra scuola, cinema e teatro”, ultima fatica di Giorgio Maulucci edita da Atlantide Editore.

Un diario dunque in cui si possono riconoscere personaggi latinensi che hanno incrociato il loro cammino con quello dell’autore, come pure personaggi celebri nel mondo della cultura italiana da Giorgio Streheler a Marco Bellocchio, da Piovani a Milva che Maulucci ha conosciuto bene.

Giorgio Maulucci è stato per decenni preside del liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina e dell’Istituto magistrale “Alessandro Manzoni” e ancor prima insegnante di storia e filosofia. La sua carriera scolastica si è caratterizzata come pungolo e stimolo continuo dei suoi studenti, offrendo loro la possibilità di scoprire con curiosità l’amore per la cultura attraverso il teatro e il cinema oltre che le classiche lezioni scolastiche.

L’appuntamento

Il libro sarà presentato presso il Circolo Cittadino mercoledì 4 marzo alle ore 17.30. Accanto all’autore saranno presenti Anna Maria Tomassini, Dario Petti, Enrico Zanini, l’incontro sarà animato dalla lettura di alcuni brani del diario a cura di Nino Bernardini e Giulia Maulucci.

