Confronti: ultimi appuntamenti della sesta stagione

La chiusura della 6° stagione di Confronti si svolgerà in due serate venerdì 14 giugno ore 20.30 e sabato 15 giugno ore 22.00 con la partecipazione di Annette Kaiser .



Il primo incontro conferenza si terrà sulla terrazza del Club Nautico Caposele a Formia. Il tema dell'incontro è "Cambiamento Globale in una prospettiva spirituale" trattato da Annette Kaiser, educatrice spirituale di lunga esperienza. In caso di pioggia l’incontro si terrà alle ore 21,00 presso la Sala Ribaud del Comune di Formia



Il secondo incontro Walkinginunity sarà nel Parco di Monte Orlando a Gaeta, il 15 giugno alle ore 22.00. Si tratta di un cammino notturno che permetta a noi tutti di vivere nel silenzio l'esperienza dello stare insieme nello stesso intento di una umanità più unita e consapevole.

Il cammino si svolgerà in gruppo, ma nell'autonomia di un profondo silenzio di chi vuole amare ciò di cui si parla.



The Walking in Unity a Gaeta è una tappa del Progetto Co-Creating Europe e vedrà la presenza di camminatori provenienti da molte parti d'Europa .



Lo scopo di Co-Creating Europa è di creare un campo europeo di coscienza che promuova il potenziale dell'Europa di abbracciare l'unità nella diversità e diventare un centro sperimentale per nuove forme di società post-nazionali.



La missione di Co-Creating Europe è di collegare i creatori di cambiamenti spirituali e sociali da tutti i paesi e le regioni europee. Miriamo a ispirare ed imparare gli uni dagli altri a trasformare l'Europa in un luogo di solidarietà e diversità.

Vogliamo mostrare al pubblico europeo che ci sono molti di noi che non vogliono lasciare che le nostre società si frammentino in sottoculture isolate. In questo spirito di unità umana vogliamo avviare una cultura del dialogo e una crescita individuale e collettiva.



