Alfiero: esce il video di “Mare”

Fuori il video di "Mare", ultimo singolo di Alfiero, cantautore di Terracina dallo stile maturo e asciutto, profondo cantore di storie universali. Il video è stato girato sul litorale di Terracina nei primi giorni di maggio all’interno di una casa. Attraverso i disegni, le onde e la sabbia si ripercorre il tema principale della canzone, cioè le emozioni provocate da una bambina arrivata dall’Africa conosciuta tramite lavoro da educatore in una casa famiglia.

“Mare è stata scritta dopo alcuni giorni che è arrivata una bambina africana nella struttura in cui lavoro. La bambina ha attraversato l’Africa a piedi e poi con il barcone è arrivata nel nostro Paese. Quando è arrivata in casa famiglia non parlava l’italiano, lo capiva poco, era smarrita e sola. I suoi genitori non si sa che fine hanno fatto. I suoi occhi, le nostre passeggiate, i suoi progressi e il suo affetto ha fatto uscire questa canzone”. Il brano segue l’uscita di Conclusione, entrambi estratti dal secondo album di Alfiero in uscita nell’autunno del 2020.

CREDITS VIDEO Diretto da Fabio Mores CREDITS BRANO Testo e musica di Andrea Alfiero Registrato presso il TendaRossa studio di Elia Scandozza a gennaio/febbraio 2020 Hanno suonato Batteria Elia Scandozza Basso Alessandro Annarelli Chitarra Elettrica Igino Tucci Tastiere e Synth Tiziano Tornesi Chitarre acustiche Andrea Alfiero Voce Andrea Alfiero

Biografia

Alfiero nasce dall'idea di raccontare storie in musica, e tutto parte da Andrea e dalla sua cameretta che, come in tutte le belle storie che si rispettino, armato di chitarra e tanta buona volontà, inizia a mettere insieme parole e musica. Nel 2017 viene pubblicato il singolo “Una domenica all’Ikea”, brano inserito nella compilation “La Fame Dischi”. Il 25 giugno 2018 è uscito il primo album di Alfiero, dal titolo “Arancione”. 10 tracce autobiografiche che ripercorrono la vita del cantautore pontino. Nello stesso anno è stato ospite di varie radio, tra cui Radio Rock e Radio Kaos Italy per promuovere il disco. Viene scelto per suonare al concerto del Primo Maggio a Terracina con artisti del calibro di Giancane, Mirkoeilcane, Wrongonyou e Esposito. Ha aperto i concerti degli Ex-Otago,di Emanuele Colandrea, di Galoni e di Tommaso Di Giulio. Attualmente sta lavorando per l’uscita del nuovo album prevista nell’autunno del 2020

>>> GUARDA SU YOUTUBE <<< https://youtu.be/RiHW_XbM6uo >>> ASCOLTA SU SPOTIFY <<< https://spoti.fi/3gJdZa2 >>> PRESSKIT (link riservato, non diffondere) <<< https://bit.ly/Alfiero_presskit