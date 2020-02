Carnevale di Aprilia, sfilata dei carri in centro. Il quartiere Primo vince il Palio

Con la festa di ieri, Martedì Grasso, si è conclusa anche l’edizione 2020 del Carnevale di Aprilia. La tradizionale sfilata con carri allegorici, scuole e gruppi in maschera hanno animato le vie del centro città.

Nel corso della manifestazione è stato assegnato anche Palio del Carnevale di Aprilia aggiudicato dal gruppo carristi del Quartiere Primo con il carro “L’Armata Brancaleone”.

“Un successo di pubblico assolutamente non scontato – commenta l’assessore Gianfranco Caracciolo – visto anche il delicato momento che il nostro Paese sta vivendo. Il Carnevale di Aprilia si conferma uno degli eventi più belli e sentiti dalla comunità cittadina: siamo grati, come Amministrazione comunale, agli organizzatori – dalla Pro Loco di Aprilia all’Associazione ABCA – alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile e alle aziende Progetto Ambiente e Multiservizi. Ma anche alle associazioni, agli istituti scolastici e alle centinaia di cittadini che ogni anno rispondono con entusiasmo e prendono parte con originalità e spirito di condivisione a questa manifestazione. Sono convinto che questo appuntamento possa migliorare ancora nei prossimi anni, per acquisire quella rilevanza regionale (e oltre) che è assolutamente alla nostra portata”.

