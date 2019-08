Aprilia, in moto la macchina organizzativa per la Festa di San Michele Arcangelo

E’ in moto la macchina organizzativa per l’edizione 2019 della Festa di San Michele Arcangelo ad Aprilia. La tre giorni di festeggiamenti in onore del Santo Patrono, appuntamento più importante per la città, si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

Il programma dei festeggiamenti verrà presentato in conferenza stampa giovedì 29 agosto alle 12 presso l'aula consiliare “Luigi Meddi”. Saranno presenti il sindaco Antonio Terra, gli assessori alla Cultura Elvis Martino e allo Spettacolo e Tempo Libero Gianfranco Caracciolo, oltre ad Antonino Marchese, presidente della Pro Loco di Aprilia che anche quest’anno curerà l’organizzazione dell’evento.

Già disponibili i biglietti della Lotteria di San Michele, quest’anno più ricca che mai, la cui vendita inizierà nei prossimi giorni. Una postazione per l’acquisto dei biglietti sarà presente nel corso degli ultimi appuntamenti di “Cinema sotto le stelle”, al parco Falcone e Borsellino. Il primo premio in palio quest’anno, sarà una Lancia Ypsilon elefantino blu.