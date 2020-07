La Bandiera che Amo: in gara anche Sperlonga e Campodimele

Sesta sfida per il contest lanciato da Visit Lazio sulla propria pagina Facebook: La Bandiera che Amo. Un simpatico gioco che mette in gara tra loro le località laziali che hanno ricevuto la Bandiera Blu o la Bandiera Arancione per le bellezze naturali, i servizi turistici e l’accoglienza.

Un altro derby pontino

Come per la scorsa sfida, in gara ci sono due vere perle pontine: Campodimele e Sperlonga che se la vedranno anche con Arpino. Tutti possono partecipare attivamente alla sfida andando sulla pagina facebook di Visit Lazio e cliccando nell'apposito post sulla reaction assegnata alla località preferita: in questo caso Like per Campodimele, Cuore per Sperlonga e Wow per Arpino. La sfida che si è aperta alle ore 12 di sabato 11 luglio, si concluderà alle 12di lunedì 13 luglio.

Chi vincerà? Chi passerà il turno e accederà alla finale?