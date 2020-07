La Bandiera che Amo: Terracina in sfida, San Felice ormai in finale

Seconda sfida delle semifinali de La Bandiera che Amo il contest ideato da Visit Lazio per promuovere le località laziali che per le loro bellezze naturali e la capacità di accoglienza turistica hanno ricevuto le Bandiere Blu e Arancioni.

Tutti possono partecipare cliccando il post dedicato alla sfida sulla pagina Facebook di Visit Lazio. Ogni sfida, dalla durata di 48 ore, vede scontrarsi tre località alle quali viene assegnata una reaction (like, cuore, wow), tutti possono votare scegliendo la reaction abbinata alla località preferita.

Molte perle pontine sono state scelte per partecipare, alcune si avviano dritte alla finale, altre si sono fermate al primo turno, ma ancora è presto per sapere chi vincerà il concorso di Visit Lazio.

Terracina in gara nel secondo turno

Da oggi 22 luglio alle ore 12.00 è scattata la seconda sfida del secondo giro di eliminatorie: in gara fino alle 12 di venerdì 24 luglio ci saranno Terracina a cui è stato assegnato il like, Calcata a cui è stato abbinato il cuore e Leonessa a cui è stato abbinato il wow. Ce la farà Terracina a passare in finale?

San Felice dritto in finale

La sfida che vedeva San Felice Circeo scontrarsi con Trevignano Romano e Caprarola, ha visto trionfare la perla pontina con 1680 voti contro i 1151 di Trevignano Romano e i 795 di Caprarola. Dunque San Felice Circeo passa il turno e vola dritto in finale, riuscirà a scontrarsi con altre bellezze pontine? Lo sapremo solo seguendo le varie sfide del concorso.