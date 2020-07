La Bandiera che Amo: Ventotene vince la sfida e passa alla finale

Vittoria schiacciante dell’incantevole Ventotene, che nel contest La Bandiera che Amo indetto da Visit Lazio sulla sua pagina Facebook era in gara con Tuscania e Bassiano.

La Bandiera che Amo nato per promuovere le località laziali che hanno ottenuto la Bandiera Blu e la Bandiera Arancione per le bellezze naturali incontaminate, i servizi turistici e l’accoglienza, mette in sfida tre posti bellissimi che gli utenti della pagina Facebook di Visit Lazio possono votare cliccando sulla reaction assegnata. Le località vincitrici delle eliminatorie passeranno al turno successivo fino ad eleggere la località più amata.

Ventotene vince il derby pontino

Mercoledì 8 è stata lanciata la sfida tra Ventotene (da votare cliccando su wow), Tuscania (cuore) e Bassiano (like), un vero e proprio derby pontino che, a conteggi ultimati venerdì 10 luglio, ha visto lo splendido mare di Ventotene trionfare con 637 voti, contro i 399 di Tuscania e i 169 di Bassiano.

Quali saranno le prossime località in gara? Quali posti bellissimi caratterizzano la nostra regione e la nostra provincia? Chi si aggiudicherà la vittoria? Lo scopriremo solo continuando a cliccare e a votare i nostri luoghi preferiti.