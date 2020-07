La Bandiera che Amo, in gara un derby pontino: vinceranno i monti o il mare?

Prosegue serrato La Bandiera che Amo il contest che Visit Lazio ha lanciato sulla propria pagina facebook per promuovere le splendide località laziali che hanno ricevuto la Bandiera Blu e quella Arancione per le proprie bellezze naturali e incontaminate, per l’accoglienza turistica e i migliori servizi.

Le sfide preliminari che si susseguono velocemente vedono gareggiare tre località che il pubblico può votare recandosi sulla pagina facebook di Visit Lazio e cliccando nel post della sfida attiva la reaction assegnata alla località preferita.

Un derby pontino

Nella sfida partita oggi 8 luglio e che si concluderà alle 12.00 di venerdì 10 luglio ben due località pontine sono in gara, Bassiano e Ventotene sono in sfida con Tuscania: cosa preferiranno i votanti pontini? Lo splendido mare e le bellezze naturali di Ventotene o la raccolta intimità delle storiche mura della graziosa Bassiano? Due gioielli pontini diversi tra loro ma che entrambi racchiudono in sé storia e natura e regalano ai turisti estati piacevoli. Per tutti coloro che volessero votare è sufficiente aprire il post sulla pagina di Visit Lazio e cliccare sul like per votare Bassiano, il cuore per votare Tuscania e il wow per Ventotene.

Una incredibile sconfitta

Sermoneta, che era in sfida con Leonessa e Bolsena, non vince la gara che vede in testa Leonessa con 1080 voti, seconda Sermoneta con 961 e terza Bolsena con 855 voti. Il borgo medievale denominato tra i più belli d’Italia dove produzioni internazionali hanno ambientato film e serie tv, che è frequentato ogni estate da migliaia e migliaia di turisti a sorpresa è uscito sconfitto dal contest di Visit Lazio, sarà doverosa dunque una visita a Leonessa e a Bolsena per constatare quante bellezze fioriscono nella nostra regione!