La Bandiera che Amo: Sabaudia nell’ottava sfida

Volge quasi al termine il primo turno di sfide del contest che Visit Lazio ha lanciato sulla propria pagina Facebook: La Bandiera che Amo.

Una simpatica competizione che vuole dare visibilità alle bellezze di varie località laziali, in questo caso i luoghi che hanno ricevuto la Bandiera Blu e la Bandiera Arancione in riconoscimento di luoghi incontaminati e ottima accoglienza turistica.

Sabaudia in gara nell’ottava sfida

Nella penultima sfida del primo turno del contest entra in gara anche la città delle dune che se la vedrà con Collepardo e Casperia. La sfida partita alle 12 di mercoledì 15 luglio avrà termine alle 12 di venerdì 17, tutti possono partecipare cliccando il post dedicato sulla pagina facebook di Visit Lazio e votando la località preferita: like per Casperia, cuore per Sabaudia e wow per Collepardo. Chi andrà alle semifinali?

Settima sfida deludente per le pontine

A sorpresa anche Gaeta non vince la sfida contro San Donato Val di Comino e Sutri. In un continuo testa a testa che ha visto San Donato e Gaeta superarsi a vicenda nei due giorni di sfida, alla fine ha avuto la meglio San Donato Val di Comino che ha ricevuto 1926 voti, poi Gaeta con 1780 e infine Sutri con 608 voti.