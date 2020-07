La Bandiera che Amo: San Felice in sfida nel secondo turno del concorso

Prima sfida del secondo turno del contest La Bandiera che Amo indetto da Visit Lazio sulla propria pagina Facebook al fine di promuovere le bellezze naturali di località che hanno ricevuto la Bandiera Blu e la Bandiera Arancione.

Dopo le prime nove sfide, le località vincitrici tornano a battersi tra loro per vedere quale sarà la più votata dagli utenti della pagina Facebook di Visit Lazio.

San Felice nella prima sfida del secondo turno

In gara dalle 12 di sabato 18 luglio e fino alle 12 di lunedì 20 ci saranno San Felice Circeo, Trevignano Romano e Caprarola. Tutti possono partecipare attivamente cliccando la reaction assegnata a ciascuna località, in questo caso il like per San Felice Circeo, il cuore per Trevignano Romano e wow per Caprarola. Chi andrà dritta alla finalissima?

Sabaudia non passa in semifinale

Non ce l’ha fatta purtroppo la città delle dune che in sfida contro Casperia e Collepardo non ha ricevuto abbastanza voti per andare in semifinale. La sfida conclusasi alle 12 di venerdì 17 luglio ha visto vincere Casperia con 1916 voti, seconda Sabaudia con 1213 e terza Collepardo con 486 voti. Un peccato per la nostra perla pontina dalle mille bellezze, ma la vittoria di altre località può essere un invito a visitare Casperia e Collepardo.