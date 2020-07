La Bandiera che Amo: Terracina vince la prima sfida, ora tocca a Fossanova

Una sfida all’ultimo click per mostrare le bellezze del Lazio sulla pagina Facebook di Visit Lazio: in gara stavolta le località che si sono aggiudicate la bandiera blu o la bandiera arancione. 27 borghi per 9 sfide preliminari, i vincitori passeranno alle seminifinali fino a decretare “La Bandiera che Amo… nel Lazio. Ognuno può partecipare attivamente cliccando l’emoticon assegnata alla località preferita: like, cuore e wow.

Terracina vince la prima sfida

La sfida lanciata lunedì 29 giugno vedeva in gara Terracina, Vitorchiano e Anzio. Terracina a cui era assegnato il cuore ha vinto con 753 voti, secondo Vitorchiano con 453 voti e terzo Anzio con 305 voti. Terracina dunque passa direttamente alla semifinale.

Fossanova protagonista della seconda sfida

Prosegue il contest con questa seconda sfida che vede scontrarsi tre splendide località Calcata, Nemi e Fossanova (Priverno). Dunque un’altra località pontina in gara. Per votare è sufficiente cliccare il like per Calcata, il cuore per Nemi e il wow per Fossanova. Si potrà votare fino alle 12 di venerdì 3 luglio. Forza pontini votate!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.