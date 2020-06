San Felice Circeo vince la sfida per il "Borgo più bello d’Italia" nel Lazio

Grande vittoria per San Felice Circeo nella quinta sfida per decretare il Borgo più Bello d’Italia nel Lazio lanciata sulla sua pagina facebook da Visit Lazio.

La gara, iniziata mercoledì 3 giugno alle ore 12, ha visto trionfare lo splendido borgo pontino con 2063 voti superando Canterano (2003) e Castel Gandolfo (873). Per votare è stato sufficiente cliccare sul post dedicato alla sfida tra i tre borghi laziali ai quali era stata assegnata una emoticon: like per Canterano, cuore per San Felice e abbraccio per Castel Gandolfo.

San Felice è risultato il più amato tra i tre borghi in lizza e passa dunque al turno successivo della sfida che eleggerà il Borgo più bello d’Italia nel Lazio secondo gli utenti della pagina facebook di Visit Lazio.

I vincitori delle sette sfide più due borghi con il maggior numero di voti ripescati gareggeranno nel secondo turno.

Dunque non ci resta che seguire le sfide che ogni 48 ore si alterneranno e provare a indovinare qualche altro splendido borgo pontino parteciperà!