Anche le perle pontine in gara per il "Borgo più bello d'Italia"

Quanti splendidi borghi rendono spettacolare la provincia pontina? Abbarbicati sulla montagna, a picco sul mare, medievali, mediterranei, moderni, ce n’è per tutti i gusti e porteranno alta la bandiera della provincia di Latina nel contest il "Borgo più bello d'Italia" nel Lazio.

Il contest

Un concorso, on line dal 25 maggio, che prevede nella sua prima fase sette sfide lanciate sulla pagina Facebook di Visit Lazio tra 21 borghi in gara. Ogni 48 ore, a mezzogiorno preciso, sarà lanciata una sfida, al suo scadere si conteranno i voti che ciascun borgo ha ottenuto. Passeranno al turno successivo i sette vincitori delle sette sfide più due borghi ripescati che avranno ricevuto più voti. Dalla fase successiva saranno selezionate le tre finaliste che si scontreranno fino all’elezione del Borgo più Bello del Lazio.

Come votare

Tutti possono votare visitando la pagina Facebook di Visit Lazio, durante ciascuna sfida a ogni borgo sarà assegnata un’emoticon (like, cuore e abbraccio) e chi vorrà partecipare attivamente non dovrà far altro che cliccare sull’emoticon del borgo che preferisce.

Quindi forza borghi pontini! Votiamo tutti le splendide bellezze della nostra provincia!

