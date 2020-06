Borgo più bello d’Italia nel Lazio: vince Castro dei Volsci

Si è conclusa la finalissima del concorso Il Borgo più bello d’Italia nel Lazio indetto da Visit Lazio sulla sua pagina Facebook.

San Felice Circeo in gara contro Subiaco e Castro dei Volsci purtroppo non ce l’ha fatta. Il borgo più bello d’Italia nel Lazio secondo gli utenti di della pagina facebook di Visit Lazio è risultato Castro dei Volsci che ha vinto la finale con 5619 voti, secondo Subiaco con 4488 e terzo San Felice con 3838 voti.

A ogni borgo è stata assegnata una emoticon e il pubblico ha votato il borgo preferito da venerdì scorso fino alle 12 di oggi 22 giugno.

Un contest che, come ha spiegato Visit Lazio, non vuole essere una gara per decretare il borgo migliore e sminuire gli altri, ma un modo giocoso per mostrare le bellezze di Borghi meno conosciuti eppure splendidi sparsi nel Lazio. Ciò spiega anche come mai borghi bellissimi ma già celebri, come Sermoneta ad esempio, non hanno partecipato al contest.

Dunque San Felice non ce l’ha fatta ma i suoi sostenitori, postando foto molto belle, hanno potuto mostrare gli scorci mozzafiato e i panorami indimenticabili del borgo pontino.

Ben vengano queste iniziative che ci permettono di conoscere gli splendidi posti della nostra provincia e della nostra regione. Possibili mete di facili gite fuori porta perché a due passi da casa. Luoghi che racchiudono bellezze paesaggistiche, architetture di epoche diverse, storia e arte, cultura e divertimento.

In attesa delle prossime iniziative, non possiamo che goderci le belle immagini della nostra regione e appena possibile recarci di persona ad ammirare i vari Borghi del Lazio.