Sperlonga non passa il turno nella sfida per il Borgo più Bello d’Italia nel Lazio

Nella sesta sfida per il Borgo più Bello d’Italia nel Lazio, purtroppo Sperlonga, una vera perla pontina dalle mille attrattive e bellezze, non ha vinto.

I punteggi hanno visto trionfare Subiaco con 2079 voti, seconda Sperlonga con 1431 e terza Atina con 576 voti.

Mentre si svolge la settimana e ultima sfida del contest indetto da Visit Lazio sulla propria pagina Facebook, ci chiediamo se Sperlonga sarà tra i borghi ripescati e ci apprestiamo a fare il tifo per San Felice Circeo che ha vinto la quinta sfida ed è già passato al secondo turno.

Il contest

Sette borghi vincitori delle prime sfide più due borghi ripescati tra quelli che hanno ricevuto più voti si affronteranno a suon di click sulla pagina Facebook di Visit Lazio per decretare il Borgo più Bello d’Italia nel Lazio. Finita la prima fase tra due giorni inizierà il nuovo giro di sfide, tutto da seguire e al quale partecipare attivamente.

Come votare

Ad ogni sfida vengono assegnate a ciascun borgo in gara un’emoticon, per votare il borgo preferito è sufficiente cliccare l’emoticon corrispondente. Ogni gara ha la durata di 48 ore. La gara in corso, la settima e ultima del primo turno, è tra gli splendidi borghi di Civita di Bagnoregio, Percile e Boville Enrica.

Dispiaciuti per Sperlonga ci apprestiamo comunque a sostenere il comune pontino di San Felice Circeo ancora in gara.