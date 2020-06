San Felice Circeo in semifinale per il Borgo Più bello d’Italia nel Lazio

Proseguono le semifinali del contest per il Borgo più Bello d’Italia nel Lazio lanciato da Visit Lazio sulla sua pagina Facebook.

Una prima fase ha visto scontrarsi in sette gare 21 borghi, i sette vincitori più due borghi ripescati tra quelli che hanno raccolto maggiori preferenze si stanno dunque scontrando per decretare i tre borghi che andranno in finale e si aggiudicheranno il titolo del Borgo più bello d’Italia nel Lazio secondo il popolo di Facebook che segue Visit Lazio.

Tutti possono partecipare attivamente cliccando sull’emoticon assegnata al borgo preferito. Ogni gara ha la durata di 48 ore.

Nella seconda delle tre fasi eliminatorie che decreteranno i borghi finalisti entra in gioco San Felice Circeo. Fino alle ore 12.00 di lunedì 15 giugno si potrà votare per lo splendido borgo portino che già la scorsa settimana aveva passato la prima fase della gara vincendo contro Canterano e Castel Gandolfo. L’attuale gara vede scontrarsi Civita di Bagnoreggio a cui è stato assegnato il like, San Felice a cui è stato assegnato il cuore e Greccio con l’abbraccio.

La vincitrice della sfida passerà direttamente in finale contro Castro dei Volsci, che ha vinto ieri la prima semifinale e il borgo che risulterà vincitore nella sfida successiva.

Ce la farà San Felice ad arrivare in finale? Tutti i pontini che vogliono veder trionfare la provincia di Latina possono votare cliccando sul post dedicato sulla pagina Facebook di VisitLazio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery