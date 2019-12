Da Tiziano Ferro a Calcutta: il 2019 dei talenti musicali della provincia pontina

La provincia pontina ormai si sa è patria di moltissimi artisti, attori, scrittori, e in particolare cantanti e cantautori che sono famosi in tutta Italia e alcuni anche oltre.

Il 2019 si è rivelato l’anno di alcune importanti uscite discografiche come quelle degli ultimi album Tiziano Ferro e Calcutta, e piacevoli nuove scoperte come Giordana Angi, e i giovani Gabriele Tonti vincitore dell’edizione 2019 dello Zecchino d’oro e Simone Iuè che ha dato la voce alla versione italiana del remake Disney di Simba il Re Leone.

Un anno da brividi per Tiziano Ferro

Il 2019 è stato sicuramente per Tiziano Ferro uno dei più densi della sua vita sia da un punto di vista musicale che privato. Oltre al romantico matrimonio con l’ormai storico compagno Victor Allen, ai sentiti appelli contro il bullismo, è uscito il suo nuovo album Accetto Miracoli, settimo lavoro in studio uscito il 22 novembre per la Virgin Records (Universal Music Italia). Una produzione internazionale che vede Timbaland come principale producer dei brani: 12 pezzi intensi che parlano intimamente della sua vita, dal brano dedicato alla nonna scomparsa alle riflessioni sulla “vita d’artista”, spesso intrisa di stereotipi che non gli appartengono. Tante le collaborazioni nella stesura e incisione dei brani da Jovanotti al pontino Sergio Ciccarelli, fino ad arrivare alla giovane promessa Giordana Angi. A maggio partirà per un tour mondiale negli stadi TZN2020 con decine di date in Italia e all’estero. Confermata da pochi giorni anche la sua presenza alla 70° edizione del Festival di Sanremo come ospite fisso.

Sold out in tutta Europa per Calcutta e l’omaggio della sua città

Anno d’oro il 2019 anche per Calcutta che ha visto trionfare il suo terzo album Evergreen, uscito nel 2018 e addirittura rieditato nell’agosto 2019 col titolo Evergreen... e altre canzoni con doppio cd con versioni live tratte dal memorabile concerto tenuto all’Arena di Verona e alcuni inediti tra cui Sorriso. Un album seguito da un tour che questa estate lo ha portato in giro per l’Italia e negli ultimi mesi in tutta Europa collezionando una serie di sold out a Londra, Parigi, Monaco e Barcellona. Un anno che gli ha portato il Premio Top Indie 2018, consegnatogli a febbraio scorso e una serie di soddisfazioni che probabilmente solo qualche anno fa non avrebbe mai immaginato. Tra queste il tributo della sua città che ha scelto alcuni versi della canzone Se Piovesse il Tuo Nome, scritta per Elisa come luminarie natalizie della famosa “via dei pub” centro nevralgico della vita notturna dei giovani di Latina.

Da Amici alle grandi collaborazioni: l'anno di Giordana Angi

La giovane cantautrice nata in Francia ma pontina d’adozione (vive ad Aprilia) Giordana Angi proprio quest’anno si è affacciata alla ribalta del grande pubblico arrivando seconda alla finale del talent show Amici. I giudici del talent l’hanno paragonata per timbrica e personalità a grandi stelle come Mia Martini e Gabriella Ferri. La sua grande vocazione di compositrice l’ha portata a collaborare con grandi artisti come Tiziano Ferro e Nina Zilli. La stessa Loredana Bertè l’ha voluta accanto a sé sul palco nella data apriliana del suo Libertè tour, ulteriore riconoscimento di stima che insieme all’affetto e il sostegno dei fan pontini sono stati elementi fissi di questo anno. Il 2019 ha visto uscire prima l’EP Casa e infine il suo primo album Voglio Essere Tua, il cui singolo Stringimi più Forte è già disco d’oro. Ha partecipato come vocal coach alla prima edizione di Amici Celebrities e mentre si appresta a tenere un grande concerto al Palalottomatica di Roma il prossimo 23 maggio, proseguono i progetti, le collaborazioni e, perché no, le lezioni all’università.

I giovani talenti pontini

Quando la passione per la musica chiama, bisogna rispondere anche se si hanno solo 5 anni: questo è accaduto al piccolo Gabriele Tonti di Sabaudia che quest’anno è arrivato terzo alla 62° edizione dello Zecchino d’Oro a giudicarlo una giuria di tutto rispetto ha notato il suo talento, e chissà se non farà di nuovo parlare di sé.

Un talento che non smette di stupire invece è quello di Simone Iuè che col tempo non fa che confermare la sua versatilità e la sua passione: esordisce nel 2015 durante lo show televisivo Ti Lascio una Canzone duettando con Edoardo Bennato, ha proseguito la sua carriera di cantante doppiando le parti cantate del protagonista di Coco film d’animazione Disney del 2017. Prosegue a soli 15 anni la sua carriera di doppiatore quest’anno doppiando Kion il figlio di Simba ne Il Re Leone, remake Disney del celebre cartone animato del ’94. Ma non finisce qui, Simone Iuè è cantante, attore e ballerino protagonista dell’ultima produzione dell’Anfiteatro Academy: il musical di Pinocchio.