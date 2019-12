Capodanno a Latina: Lillo e Greg danno appuntamento per la festa in piazza

Saranno Lillo e Greg, insieme alla storica band “Latte e i suoi derivati”, i protagonisti del Capodanno in piazza del Popolo di Latina. E mentre il capoluogo si prepara a salutare il 2018, il duo comico dà appuntamento alla città con un nuovo divertente video.

I festeggiamenti per la notte del 31 dicembre rientrano nel ricco calendario di eventi del “Natale a Latina” che si concluderà il 6 gennaio con gli appuntamenti per il giorno dell’Epifania.

Ma ora cresce l’attesa per l’appuntamento con Lillo e Greg, che si prepara a tornare a Latina dove mosse i primi passi della sua carriera. Divertente il video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Latina con cui si ricorda l’evento di Capodanno in piazza del Popolo.

Sarà dunque una notte di San Silvestro all’insegna del divertimento, come tutti gli spettacoli di Lillo e Greg. L’inizio è previsto intorno alle 22.30 e la serata sarà presentata da Paolo e Riccardo Toselli. Con Lillo e Greg e la band “Latte e i Suoi Derivati” Latina brinderà all’arrivo del 2020, quindi, terminato lo spettacolo - verso l’una circa - seguirà un dj set.

"Lo spettacolo di Capodanno in piazza è un classico della fine dell’anno - commenta l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia - Prevederlo e svolgerlo al meglio è quasi un dovere per tutte le città italiane. Lillo e Greg però, va detto, è una scelta reciproca: sono stati fortemente voluti da Latina e anche loro hanno fortemente voluto esserci. Per la storia della loro carriera, che hanno sempre rivendicato, e per l’evento in sé".