Capodanno in piazza del Popolo: Lillo & Greg presentano l’evento con un divertente video

Il Capodanno in piazza del Popolo a Latina quest’anno sarà con Lillo & Greg e la storica band Latte e i Suoi Derivati. E’ questo uno degli appuntamenti del fitto calendario di eventi organizzato dal Comune per le festività natalizie.

Il clou delle iniziative, che termineranno il 6 gennaio con gli appuntamenti dedicati all’Epifania, sarà dunque non solo il Concerto Gospel Di Vincent Bohanan & Sound Of Victory sempre sul palco di piazza del Popolo, ma anche la serata evento pensata per salutare il 2019 ed accogliere il 2020 con Lillo & Greg, che tornano di nuovo a Latina.

A pochi giorni dall’atteso appuntamento il duo comico ha voluto presentare con un divertente video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Latina l’evento atteso per la notte di Capodanno e fare un saluto alla città di Latina pronta ad ospitarli nuovamente.