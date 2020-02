Carnevale a Latina, sfilata dei carri allegorici e grande festa in centro per Martedì Grasso

Latina si prepara al suo Martedì Grasso. Festa in centro nel pomeriggio di oggi, martedì 25 febbraio, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, e tanto divertimento con i gruppi mascherati delle scuole di danza della città, la banda musicale e le majorette.

Per garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza nei giorni scorsi il sindaco Damiano Coletta ha emesso un’ordinanza con tutti i divieti per la giornata di oggi; una seconda disciplina invece la circolazione stradale in centro.

La festa avrà inizio alle 15 di oggi pomeriggio. Il corteo – coordinato dalla Pro Loco di Latina Centro Lido – partirà dal parco “Falcone Borsellino” per proseguire in Piazza della Libertà, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, e poi tornare al punto di partenza.

Oltre alle due ordinanze nel pomeriggio di ieri il Comune ne ha emessa una terza che dispone la chiusura del parco “Falcone Borsellino” dalle 14 alle 16 di oggi per permettere l’ordinata partenza dei carri e del corteo.