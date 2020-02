Carnevale a Latina: festa in centro con la tradizionale sfilata dei carri

Un pomeriggio di festa nel centro di Latina: la tradizionale sfilata dei carri allegorici ha animato l’ultimo giorno di Carnevale anche nel capoluogo pontino.

L’appuntamento era alle 15 con la manifestazione pensata dal Comune per Martedì Grasso. In tantissimi, soprattutto bambini in maschera, hanno affollato le vie del centro città per assistere al corteo dei giganti di cartapesta coordinato dalla Pro Loco di Latina Centro Lido. E poi musica, lo spettacolo con le bande musicali, majorette e mascotte.

Partiti come sempre dal parco Falcone Borsellino i carri hanno sfilato per le vie del centro. Tra le novità di quest’anno anche il carro dedicato alla prima prova della Coppa del Mondo di canottaggio che si svolgerà ad aprile a Sabaudia.