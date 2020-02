Torna il “Cisterna Film Festival”: le novità della VI edizione. Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione del "Cisterna Film Festival - Festival Internazionale del Cortometraggio", organizzato dall’Associazione Culturale MOBilitazioni Artistiche con la direzione artistica di Cristian Scardigno: il bando è già online ed è possibile inviare i propri cortometraggi attraverso le piattaforme dedicate FilmFreeway e Festhome.

I lavori, spiegano gli organizzatori, devono essere stati prodotti dopo il 1° gennaio 2018 e la durata massima consentita è di 20 minuti. I corti, che saranno scelti a insindacabile giudizio della direzione artistica, saranno proiettati nella corte dello storico Palazzo Caetani di Cisterna nel mese di luglio.

“E proprio la nostra amata location diventa protagonista di un’importante rivoluzione che riguarda il totale restyling grafico del logo. Minimal, stilizzato, raffinato: un quadrato rappresenta simbolicamente la corte vista dall’alto, completa del pozzo che si trova al suo interno, su cui nel corso delle nostre serate molti spettatori di ogni età si sono seduti a guardare i cortometraggi finalisti della kermesse. Il nuovo logo si fa immagine di un festival che nel corso degli anni ha capito la propria identità e ora ha voglia di mostrarla a tutti”.

Novità anche per quanto riguarda i premi. Infatti, ai già noti Premio della Giuria, Premio del Pubblico, Premio Next Generation e Premio MOBilitazioni Artistiche al Miglior interprete, si aggiungono il Gran Premio della Giuria al Miglior Regista e il Premio Altre Visioni, che rende questa sezione competitiva. Tutte riconfermate, quindi la categorie: la competizione principale del CONCORSO; quella dedicata agli under 18, NEXT GENERATION, che si svolgerà a giugno presso le scuole medie inferiori del territorio; ALTRE VISIONI, composta da corti di sperimentazione e video arte; FOCUS ON, destinata ai cortometraggi di un Paese o di un area specifica scelti dalla Direzione Artistica in accordo con Festival Internazionali, ambasciate e istituti di cultura.

Cisterna FilmFestival: i premiati della V edizione

La scorsa edizione, la giuria composta da Selene Caramazza (attrice), Emanuela Mascherini (attrice, scrittrice e regista), Susanna Pellis (critica cinematografica, creatrice e direttrice artistica dell’Irish Film Festa), Toni Trupia (regista e sceneggiatore) e Ciro De Caro (regista e sceneggiatore) ha premiato il corto Fauve di Jeremy Comte (Canada), la storia di due ragazzi che giocano da soli in una miniera di superficie deserta. Il Premio del Pubblico è andato a Nefta Football Club di Yves Piat (Francia), un’altra storia di bambini, stavolta tunisini e amanti del calcio, che s’imbattono in un mulo sperduto nel bel mezzo del deserto al confine con l’Algeria. Quest’ultimo corto ha ricevuto una nomination agli Oscar 2020.

A breve saranno disponibili altre notizie riguardanti gli eventi collaterali e anticipatori del festival e nomi di giuria e ospiti. Per visionare il regolamento si consiglia di visitare il sito www.cisternafilmfestival.com.