Il Fit Dance Festival apre l'estate di Cisterna: in migliaia per la kermesse di danza e spettacolo

Quello con Il Fit Dance Festival è ormai un appuntamento entrato a far parte della tradizione di Cisterna. Alla sua sua diciassettesima edizione l'evento ha animato tre serate, dal 21 al 23 giugno, raccogliendo migliaia di presenze in Piazza XIX marzo e anticipando l'apertura della kermesse "Cisterna estate 2019". La serata inaugurale è stata aperta dagli allievi più piccoli della Fit dance, che hanno regalato un tripudio di colore e allegria con il “Suprise mini show”. Nella seconda parte della serata lo spettacolo “tenyearchallenge” ha visto protagonisti gli allievi che si sono esibiti sulle note dei più grandi successi di artisti italiani e internazionali. Ospiti della prima serata: i “Sequestrattori”, il duo comico che fa coppia anche nella vita e che ha regalato alla piazza divertentissimi sketch di cabaret.

Numerose le presenze anche per il secondo appuntamento del festival: lo spettacolo “Mood”, che ha avuto come ospiti i ragazzi della Fire Animation che hanno intrattenuto il pubblico con uno spettacolo di fuoco. La kermesse si è conclusa domenica 23 giugno con la sfilata “fashion nature” che ha visto protagonisti gli abiti per bambini di Rubacuori, la moda per teenager e ragazzi di Brigante, i capi esclusivi di Uno Più e gli abiti da cerimonia e da sposa di Luisanna boutique. A curare le acconciature e il trucco: Cambiamenti parrucchieri e Federica Nardi Make up. Ad accompagnare le modelle la musica live di allievi e insegnanti dell’associazione musicale Caetani e a intrattenere il pubblico i pezzi di cabaret di Marco e Cristian di Sun Inside.

“Da capogruppo e autista di questa macchina di folli – ha commentato Maria Grazia Angeletti, direttrice artistica della Fit Dance - non posso essere che soddisfatta. La piazza gremita e i lunghi applausi sono stati la dimostrazione che il lavoro che abbiamo svolto è stato apprezzato. Felice di aver regalato a Cisterna tre giornate di festa, felice di aver aperto l’estate cisternese dando il via alle tante serate che allieteranno la piazza”.

