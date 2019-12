A Natale torna il grande gospel a Latina: concerto in piazza del Popolo il 25 dicembre

Latina, per il secondo anno consecutivo, ospita un grande appuntamento di musica gospel nel giorno di Natale. In continuità con la novità sperimentata nel 2018, quest’anno il Comune di Latina ha scelto di portare sul palco natalizio di piazza del Popolo il coro gospel “Vincent Bohanan & Sound of Victory”, un evento organizzato dall’agenzia “Ventidieci”.

L’inizio del concerto di mercoledì 25 dicembre è fissato per le ore 18.00.

Vincent Bohanan, talentuoso e navigato artista newyorchese, ha collaborato negli anni con le migliori voci gospel della scena americana e i suoi live set sono impreziositi dal magnifico coro Sound of Victory, composto da artisti attentamente selezionati per versatilità e talento, provenienti da Brooklyn e dal Bronx. Per i cittadini che assisteranno al concerto del 25 dicembre sarà un po’ come trovarsi in una chiesa di Brooklyn, con le sonorità degli spiritual pronte a fondersi con il soul afroamericano.

“Il gospel del 25 dicembre - dichiara l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia - non solo è un appuntamento suggestivo, perché riguarda uno dei grandi gruppi gospel Usa. Ma forse, dopo il successo del 2018, può diventare, e questa è la nostra speranza, una vera e propria tradizione”.

