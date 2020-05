Coronavirus e fase 2: riapre il Museo di Piana delle Orme

Con la fase 2 dell’epidemia di Coronavirus iniziano a ripartire diverse realtà culturali: dal 18 maggio musei e biblioteche pur rispettando le prescrizioni fondamentali per il contenimento dei contagi riapriranno.

Anche il Museo di Piana delle Orme riaprirà i battenti pronto ad accogliere quanti vorranno conoscere più approfonditamente il periodo della bonifica, con l’esposizione di macchinari, utensili e quello della Guerra con apparecchiature, aerei, carri armati, veicoli e molto altro ancora. Testimonianze suggestive del nostro passato più recente che permettono di creare ponti generazionali e preservare la memoria di quanto accaduto.

Dunque riprendono le attività consuete ma con attenzione a tutte le prescrizioni governative affinché siano assicurati la distanza di sicurezza tra le persone, le norme igieniche, gli ingressi contingentati e tutto il necessario per poter godere delle rarità del Museo in tutta sicurezza.

Tra i tanti tesori che custodisce il Museo di Piana delle Orme sarà suggestivo osservare le testimonianze del periodo della bonifica quando la malaria imperversava nella pianura pontina e mieteva vittime, una triste analogia con la situazione attuale, da cui trarre insegnamento e forza per andare avanti e affrontare questo periodo con pazienza e coraggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dunque dal 18 maggio si potrà tornare a visitare il Museo di Piana delle Orme, godendo dei reperti storici ma anche della natura in cui è immerso che in questi mesi di chiusura forzata non ha smesso di crescere rigogliosa.

Gallery