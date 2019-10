Decennale dell’Adunata degli Alpini, il concerto delle Fanfare in piazza del Popolo

Ha avuto il suo clou con il concerto delle Fanafare la prima giornata di celebrazioni per il Decennale dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Latina. Le Fanfare, dopo i vari appuntamenti nelle frazioni e nei borghi della città, si sono radunate nel centro del capoluogo per il concerto.

Tante le persone che hanno raggiunto piazza del Popolo per l’evento forse più atteso della manifestazione che, hanno spiegato gli organizzatori del Comitato per le celebrazioni del decennale dell'Adunata Nazionale degli Alpini, “vuole ricordare i valori” di cui gli Alpini si fanno sempre portavoce, quelli di democrazia, di uguaglianza e di solidarietà. E come far rivivere quelle emozioni di 10 anni fa se non con le stesse musiche e con gli stessi cori. E così dopo il concerto in piazza del Popolo la serata prosegue con l’esibizione dei Cori dopo l'iniziativa al Circolo Cittadino dal titolo “L’Adunata degli Alpini mi è rimasta nel cuore”.

Questa mattina invece l’apertura delle celebrazioni con l’Alzabandiera al parco Falcone Borsellino, prima dell’omaggio al Monumento al Bonificatore in piazza del Quadrato. Domenica 13 ottobre riprendono poi le celebrazioni con la scoprimento, tra gli altri eventi, della targa in memoria del Sergente Maggiore Massimiliano Ramadù e l’inaugurazione del Monumento all’Alpino.