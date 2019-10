Decennale dell’Adunata degli Alpini a Latina: al via la due giorni di festeggiamenti

E’ iniziata questa mattina alle 10 la due giorni di festa per il Decennale dell’Adunata Nazionale degli Alpini. Era il maggio del 2009 quando Latina ospitò l’82esima Adunata degli Alpini, un evento rimasto negli annali dell’Ana e anche nella storia del capoluogo pontino e che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini pronti ad accogliere le penne nere giunte da tutta Italia.

E oggi a 10 anni da quel grandioso evento il Comitato per le celebrazioni del Decennale – presieduto dal Generale Domenico Rossi - su proposta del Circolo Cittadino di Latina ha voluto organizzare una nuova due giorni di festa che si è aperta questa mattina.

Fitto il programma di eventi per oggi, sabato 12 ottobre, e per domani, domenica 13 ottobre. La manifestazione avrà due fasi principali una che sarà incentrata sul ricordo e la celebrazione dell’Adunata del 2009 attraverso concerti, musica e incontri e l’altra avrà un tono istituzionale con la celebrazione del Corpo degli Alpini. Tra gli appuntamenti istituzionali la posa del monumento all’Alpino realizzato dalla scultrice macedone Natasha Bozharova e l’apposizione di una targa in memoria del Sergente Maggiore Massimiliano Ramadù caduto in Afghanistan durante l’adempimento del suo dovere di difensore della libertà e della democrazia.

Intanto questa mattina l’apertura delle celebrazioni con la cerimonia al parco Falcone Borsellino dell’alzabadiera ufficiale presso il Monumento ai Caduti, alla presenza delle Autorità Civili e Militari e rappresentative delle scuole; poi l’omaggio al Monumento al Bonificatore in Piazza del Quadrato. La festa nella giornata di oggi proseguirà poi nei borghi (dalle 17) e nel centro storico dove nel pomeriggio, dalle 18, è previsto prima lo sfilamento in musica di tutte le Fanfare per le vie cittadine con raduno in piazza del Popolo e poi il concerto finale di tutte le Fanfare Alpine. La serata di schiude al Circolo Cittadino con la manifestazione “L’Adunata degli Alpini mi è rimasta nel cuore”.

Tanti gli appuntamdenti anche per la giornata di domani, domenica 13 ottobre a partire dalle 9.30 di nuovo al parco Falcone Borsellino per la deposizione della Corona al Monumento ai Caduti, alla presenza di Autorità Civili e Militari, Associazioni Combattentistiche e D’Arma. A seguire la messa al Circolo Cittadino e lo scoprimento della targa in memoria del Sergente Maggiore Massimiliano Ramadù in corso della Repubblica e l’inaugurazione del Monumento all’Alpino.