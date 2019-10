Concerto delle Fanfare per la prima giornata di celebrazioni per il Decennale dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Latina. Dopo essere giunte in centro dai vari borghi e frazioni dove nel pomeriggio si sono svolti gli eventi, le Fanafare si sono poi esibite davanti ad un folto pubblico che ha raggiunto piazza del Popolo.