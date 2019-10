Decennale dell’Adunata degli Alpini a Latina: al via le celebrazioni | IL VIDEO

Sono iniziate questa mattina con la cerimonia al parco Falcone Borsellino le celebrazioni per il Decennale dell’Adunata Nazionale degli Alpini. La manifestazione promossa dal Comitato per le celebrazioni del Decennale – presieduto dal Generale Domenico Rossi - su proposta del Circolo Cittadino di Latina. Gli eventi in programma nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre. Nella mattinata di oggi i primi eventi al via con la cerimonia dell’alzabadiera ufficiale presso il Monumento ai Caduti, poi l’omaggio al Monumento al Bonificatore in Piazza del Quadrato

Decennale dell’Adunata degli Alpini: tutti gli eventi