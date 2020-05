Drive In del Golfo: pronto a partire a Santi Cosma e Damiano

Una realtà ideata e realizzata ancor prima che ci cogliesse l’epidemia di Coronavirus che ha sconvolto ogni modo consueto di fruire la cultura, è quella del Drive in del Golfo che è di prossima apertura a Santi Cosma e Damiano.

I numeri del Drive in del Golfo

Già da fine febbraio il drive in era pronto a entrare in funzione: uno spazio all’aperto di circa 50.000 metri quadri completamente attrezzato e scrupolosamente a norma, con viali di accesso, uscite di sicurezza, piazzali per parcheggio e sosta auto, cabina regia e macchina di proiezione, strutture bar e servizi igienici e soprattutto dotato di sistema autonomo di antincendio e di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività cinematografica e dello spettacolo dal vivo. Dotato di un maxischermo di 200 metri quadri, potrà ospitare 500 automobili ovvero circa 5mila persone.

Sicurezza e divertimento

Si potrà prenotare on line il proprio posto in modo da eliminare file e gestire in sicurezza il flusso di macchine e il numero di spettatori.

E se il progetto ha un chiaro e piacevole sapore vintage, permetterà di tornare a vedere film su maxi schermo senza contravvenire alle prescrizioni di contenimento del virus, che sebbene in fase 2 siamo ancora chiamati a rispettare.

La programmazione

La programmazione sarà variegata e rispettosa dei gusti della maggioranza del pubblico. Il primo film che verrà proiettato sarà “Il giorno più bello del Mondo” di Alessandro Siani scelto dagli spettatori tramite votazione sulla pagina facebook del Drive in. Il Drive in del Golfo è attrezzato anche per lo spettacolo dal vivo e appena sarà possibile potrà ospitare anche concerti ed esibizioni varie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dunque si prospetta una estate non facile, ma durante la quale non mancheranno i momenti di divertimento e di svago nonostante le direttive governative per il contenimento dell’epidemia: sotto il cielo stellato godendosi un bel film. Per conoscere date d'apertura e programmazione si consiglia di seguire la pagina Facebook del Drine In del Golfo.

Gallery