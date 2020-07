Ecco l’Estate Apriliana: isola pedonale in centro, musica in filodiffusione e Cinema sotto le Stelle

E’ pronta a partire anche quest’anno l’iniziativa dell’Estate Apriliana, organizzata dalla locale Pro Loco e sostenuta dal Comune. Una manifestazione, al via il 2 luglio, che sarà realizzata nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento fisico, ma non priva di musica e intrattenimento.

Una delibera di Giunta approvata ieri ha ufficializzato la creazione di un’isola perdonale che sarà istituita ogni giovedì e ogni venerdì sera, dalle 19:30 alle 24:00 (il venerdì fino all’1:00) e che interesserà il centro urbano della città (piazza Roma, piazza Marconi, via dei Lauri, via Marconi tra via Nenni e via dei Lauri, via degli Aranci, via degli Oleandri e via delle Margherite tra piazza Roma e largo delle Rose). L’isola pedonale consentirà ai commercianti di predisporre l’occupazione di suolo pubblico nell’area antistante il proprio negozio: viene permessa così anche la somministrazione non assistita di cibo e prodotti enogastronomici.

“Si tratta di una misura adottata per incoraggiare il commercio cittadino, colpito duramente dalla fase di lockdown – commenta il sindaco Antonio Terra –; vorrei però raccomandare a tutti gli apriliani il rispetto tassativo delle norme e delle prescrizioni sanitarie. L’epidemia da Covid-19 non è affatto sconfitta, come dimostrano i focolai che stiamo registrando in questi ultimi giorni nella nostra Regione e persino nei Comuni limitrofi. Per questo, il Comune vigilerà sul rispetto nell’uso dei dispositivi di protezione e sul divieto assoluto di assembramenti: siamo determinati a interrompere qualsiasi tipo di iniziativa se la situazione dovesse presentare criticità”.

“Proprio per consentire il massimo rispetto delle disposizioni sanitarie - spiegano dal Comune -, quest’anno all’interno degli Shopping Days non sono previste manifestazioni o spettacoli. La Pro Loco di Aprilia sta predisponendo un impianto di filodiffusione per far risuonare la musica tra le strade del centro urbano, senza che vi siano concerti”. Il tema artistico scelto per l’estate è quello dei colori: ogni settimana ad uno specifico colore corrisponderà uno stile musicale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel mese di agosto, invece, verrà riproposta anche quest’anno la rassegna Cinema sotto le Stelle, con la proiezione di pellicole all’aperto, nel parco Falcone e Borsellino. Film e date saranno comunicate nelle prossime settimane. Anche in questo caso, gli organizzatori assicureranno il rispetto delle distanze di sicurezza e delle disposizioni di contrasto all’epidemia da Covid-19.