Arriva “l’Estate delle meraviglie”: oltre 350 eventi in 150 comuni del Lazio

Oltre 350 eventi che coinvolgono 150 comuni in tutto il Lazio, molti dei quali nella provincia di Latina, “un’enorme offerta culturale e turistica che sarà promossa sul sito www.visitlazio.com e attraverso una campagna di comunicazione dedicata”. E’ l’"Estate delle meraviglie” della Regione Lazio da vivere all’insegna di sport, attività all’aria aperta, spettacoli, proiezioni cinematografiche, concerti, eventi enogastronomici e tanto altro. Non solo, ma sono stati ideati anche quattro eventi a tema per valorizzare alcune tematiche con il coinvolgimento diretto dei comuni, un’occasione in più per cittadini e turisti per vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio laziale.

Questo il calendario degli appuntamenti speciali:

- 21-23 giugno - Tra Parchi & Spiagge, un week-end dedicato alla vita all’aria aperta per praticare sport ed escursioni e organizzare un pic-nic;

- 19-21 luglio - Tra Musica & Magia, tre giorni di spettacoli dal vivo nei luoghi più belli del Lazio;

- 10 agosto - Tra Luci & Stelle, una notte in cui saranno protagonisti l’arte, le installazioni e i giochi luminosi;

- 21-22 settembre - Tra Festa & Teatro, due giorni per assistere a pièce, performance e improvvisazioni.

Tra Parchi & Spiagge

Il primo fine settimana, quello dal 21 al 23 giugno, sarà caratterizzato dall’evento “Tra Parchi & Spiagge”con eventi nei parchi, sulle spiagge e nei luoghi all’aria aperta praticando sport e organizzando un pic-nic. Grazie alla collaborazione dei comuni del Lazio, delle federazioni sportive e dei parchi regionali sono in programma oltre 250 appuntamenti che coinvolgono 110 comuni. Oltre 80 eventi in programma nelle 34 aree naturali coinvolte tra parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali e parchi nazionali.

Per quanto riguarda la provincia di Latina si parte con un appuntamento dedicato agli animali in programma il 21 giugno al Parco nazionale del Circeo dove si potrà assistere alla liberazione delle tartarughe marine, grazie al progetto “TartaLazio”. Invece, il 22 giugno alle 10.30 nel Monumento Naturale Fosso Brivolco, uno degli ultimi monumenti naturali istituiti che rappresenta una vera rarità del territorio laziale, si potrà intraprendere un “Viaggio nella preistoria” e osservare le impronte dei dinosauri. Sempre il 22 presso il Monumento Naturale Giardino di Ninfa e Parco Pantanello sarà inaugurato un nuovo percorso nella bellezza del Giardino di Ninfa e sarà programmata un’apertura speciale ad ingresso libero del Parco di Pantanello con visite guidate. Ancora, il 23 giugno dalle 10 nel Parco Monti Aurunci, uno scrigno di natura e di prodotti di grande eccellenza, si potrà partecipare a “Enotrekking and bike”, un’escursione in bicicletta che si concluderà con una degustazione di prodotti tipici.

Appuntamenti sportivi

Tanti anche gli appuntamenti sportivi in programma anche sul litorale e sui laghi regionali nel corso della lunga manifestazione della Regione Lazio. Grazie alla collaborazione con la Federazione italiana Canoa e Kayak sarà possibile partecipare agli “Open Day – progetto Italia in Canoa” per provare a navigare su canoa, kayak e dragon boat; sabato 22 giugno appuntamenti gratuiti in programma presso: il lago di Castel Gandolfo, la spiaggia libera del lago di Bracciano, la lega navale di Pomezia (ore 10); il Circolo canottieri di Nettuno, lo stabilimento Water life a Sabaudia e la spiaggia libera di Ostia - lungomare Duilio 36 (ore 10.30).

Grazie alla Federazione Italiana Scherma il pubblico potrà ammirare tutta l’eleganza della scherma e provare gratuitamente sulla spiaggia l’emozione di questa nobile disciplina. “La scherma in riva al mare” sarà in programma sabato 22 giugno dalle 10 alle 18 presso lo stabilimento balneare Rivazzurra di Anzio, dove si esibiranno gli atleti del Circolo della Scherma Anzio, e domenica 23 giugno dalle 10 alle 18 presso il Lido Miramare, spiaggia di Serapo a Gaeta. La Federazione Italiana Vela organizzerà, il 22 giugno momenti di approfondimento sullo sport della vela e sulle tecniche di navigazione e, il 23 giugno dalle 12, una veleggiata collettiva all’insegna della promozione della cultura del mare, il “Trofeo Cento Vele” al Porto turistico di Ostia. In programma, poi, i consueti appuntamenti del weekend in collaborazione con il Coni regionale nell’ambito del progetto “Coni e Regione compagni di sport”. Si inizierà dalla mattina del 21 alle 10 con un centro estivo gratuito presso la Parrocchia Corpus domini di Roma. Il giorno dopo torna “Sport in piazza” a Capranica, con la notte bianca dello sport dalle 18 alle 24.

Tra gli altri appuntamenti sportivi in programma si segnalano: il 22 giugno dalle 10.30 “Surf Able” nella spiaggia di Santa Marinella adiacente al Castello di Santa Severa, dove sarà possibile provare a cavalcare le onde con un insegnante di eccezione: il campione Alessandro Marcianò; allenamenti e gare amatoriali di beach volley e basket a Trevignano sulla passeggiata adiacente Piazzale del Molo; al Porto Turistico di Ostia “EuroStreet Soccer 2019”, manifestazione internazionale di "calcio in gabbia" che coinvolgerà otto paesi con team dalle rispettive nazioni europee; a Campagnano la gara podistica “Vallelunga Race”; Corri a Fondi - IX edizione; a Mentana la corsa podistica in notturna “Mentana by Night; “Incontriamoci alla Corona" con gare sportive e giochi a Civitella San Paolo. Mentre il 23 giugno ci saranno gli “Open Day Surf” nella spiaggia di Santa Marinella adiacente al Castello di Santa Severa; “Open day Beach tennis” presso lo stabilimento balneare Rive di Traiano a Terracina; “Snorkeling e Trekking” a Itri/Sperlonga; la “Staffetta per la vita” a Sabaudia; “Gli Occhi di Giove”, percorso cicloturistico che attraverserà a Rocca di Papa; il “Trofeo Circeo Be Wild - Onda di Circe” a San Felice Circeo. Poi il 22 e 23 giugno: “Beach Volley Tour Lazio” nella spiaggia libera di Gianola a Formia; il trofeo Coni campionato regionale di canottaggio e l’evento internazionale di yoga Anjali a Sabaudia; il “1° Dinamo Minicup – Dynamic Minibasket Meeting” a Ladispoli; la “23° Cronoscalata Lago – Montefiascone”, campionato italiano della montagna per auto storiche a Montefiascone; il 21, 22 o 23 giugno: lezioni di surf e torneo amatoriale di beach tennis al Lido luna rossa a Sperlonga; il “Joy summer village” a Rieti; la “24° Festa dello Sport a Oriolo; “Europe Cup - Torneo di Basket e Volley” a Ventotene. Infine, dal 21 al 23 dalle 10 alle 20 da non perdere l’appuntamento con la più antica manifestazione internazionale di nuoto, che vede la partecipazione dei migliori atleti italiani e stranieri, il “Trofeo Sette Colli di Nuoto” presso le Piscine del Foro Italico a Roma (ingresso a pagamento con agevolazioni e ingressi gratuiti per i possessori di LAZIO YOUth CARD).

Manifestazioni all’aria aperta

Il primo week-end dell’estate sarà anche l’occasione per partecipare a tante attività e manifestazioni all’area aperta in programma in tantissimi comuni del Lazio. In programma visite guidate ed escursioni: passeggiate naturalisticche e culturali a Isola del Liri; passeggiate tra i rioni e i boschi di Veroli; escursioni alle Tombe dei Re e al Grande Tumulo di Cerveteri, sui sentieri di Guarcino, al Bosco del Sasseto e al Museo del Fiore ad Acquapendente, alla Riserva Naturale di Monte Casoli a Bomarzo, tra storia e natura ad Atina, al Castagneto di Capranica Prenestina, sul Monte Serrapopolo a Scandriglia, tra la natura e i borghi di Collevecchio, lungo i percorsi naturalistici di Licenza e Vetralla e il trekking “Marcia della pace” a Poggio Bustone. Ci saranno anche manifestazioni di piazza e feste tradizionali: la festa religiosa di Santa Maria del Monte, una ricorrenza annuale che prevede un percorso 10 km dal centro abitato di Borbona al Santuario; la “25° edizione del Palio delle contrade - Sagra della contrada Capodacqua” a Castrocielo; la kermesse di gruppi tamburini in costume medioevale a Leonessa; la selezione dei fantini per il “Palio dell'Assunta” di Paliano; la Festa di San Giovanni Battista ad Arpino, Poggio Bustone e Lanuvio; la “Notte romantica” a Subiaco; la “Sagra del fallone” e la “Sagra della porchetta” a Selci; le infiorate di tanti comuni del Lazio tra cui Fumone, Castrocielo, Scandriglia, Licenza.

E ancora spettacoli e attività culturali all’aperto: “Cinevillage Parco talenti” e “Cinema in Piazza” a Roma; “Residenza delle narrazioni” a Ponza e San Felice Circeo; “Gita al faro” a Ventotene; "ArkeoMusicFest" a Priverno; “Città invisibili” e “FLIPT- Festival Laboratorio Interculturale di Pratiche Teatrali” a Fara in Sabina; “Sunset Tuscolo Festival” a Tuscolo; la “Festa della Maremma” a Cerveteri; la “XXV Festa della Musica” a Lanuvio; l’”Omaggio a Massimo Troisi” a Fontana Liri; “Radure: Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud” a Sezze; “Cunti e racconti - Velino Festival 2° edizione” ad Antrodoco; “Salaria Arts Festival - 1° Edizione” a Castel Sant’Angelo; “Borbona terra nostra” a Borbona; “Gruppo Jobel” nei comuni del sisma; “Voci italiane" a Cittareale; l’Accademia Nazionale di S. Cecilia con l’Ensemble vocale-strumentale "Un viaggi a Napoli" il centro aggregativo Accupoli di Accumoli; infine, a Cittaducale i concerti di Rita Marcotulli e Luciano Biondini, Javier Girotto e Aires Tango e lo spettacolo “MArteLive- Roots Magic”.