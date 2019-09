"Tre giorni fuori dal Comune" a Santi Cosma e Damiano spettacoli e cultura per lo sviluppo sostenibile

Animazione, spettacoli, attività didattiche sul tema dello sviluppo sostenibile. Da domani, 20 settembre, a domenica 22, è in programma l'evento "Tre giorni furi dal Comune" a Santi Cosma e Damiano, una manifestazione realizzata con il contributo della Regione Lazio per sensibilizzare sui 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Le finalità dell'evento

"L’amministrazione comunale - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Santi Cosma e Damiano Ester Del Giudice - è particolarmente orgogliosa di questo progetto che si sposa con il nuovo e più efficace sistema di raccolta differenziata entrato in vigore da qualche settimana e che sta raggiungendo dei risultati ottimali grazie all’impegno della cittadinanza. Riteniamo infatti che la sensibilizzazione su argomenti così importanti sia un nostro dovere morale oltre che istituzionale. Ci auguriamo che i giovani, attraverso momenti ludico- didattici recepiscano il messaggio e se ne facciano essi stessi portavoce".

L'iniziativa sarà tutta all'insegna del plastic free. I tre giorni sono organizzati dall'associazione M.A.S.C. (Movimento Artistico Socio Culturale), La direzione artistica è affidata invece a Giulia Morello, già direttrice artistica di importanti manifestazioni ambientali e sociali come ad esempio il Villaggio per la Terra promosso da Earth Day Italia.

Il programma

Venerdì 20 settembre ci sarà una caccia al tesoro per i bambini per le vie del centro storico del Comune di Santi Cosma e Damiano.

Sabato 21 settembre: la costituzione del Parlamento dei Giovani composto dai ragazzi, che avrà l'obiettivo quello di mettere in relazione i problemi globali a quelli locali fornendo una proposta di soluzione da parte dei giovani al Consiglio Comunale di Santi Cosma e Damiano. Grunuovo (Piazza Ex Ferrovia). Alle 18: Mercatino dei prodotti tipici, a seguire l'aperitivo e la degustazione prodotti a km 0 offerto dalle aziende del territorio. Ore 21: performance teatrale con esibizioni di acrobatica aerea organizzata dall'Associazione M.a.s.c. in collaborazione con Revolè.

Domenica 22 settembreore 10.30: Passeggiata ecologica tra i Monti Aurunci. Lungo il cammino sono previste soste con intramezzi artistic. La partenza è prevista dalla Torre di Ventosa dove si farà poi rientro. A tutti i camminatori verrà offerto il pranzo dalla Comunità di Ventosa.





