“La Festa delle Meraviglie”: oltre 500 eventi per il Natale nei comuni del Lazio

“La Festa delle Meraviglie”: si accendono le luci sul Natale della Regione Lazio. Oltre 500 eventi tra cultura, spettacoli dal vivo, tradizione, natura ed enogastronomia, con un contributo di 1 milione di euro, finanziati oltre 200 Comuni del Lazio.

Dall'8 dicembre e fino al 12 gennaio tantissimi gli appuntamenti pensati per celebrare insieme le festività più amate: dai classici mercatini di Natale, i presepi viventi, i concerti con i canti tradizionali natalizi agli spettacoli teatrali, i laboratori per bambini, le passeggiate nei boschi e tanto altro ancora. Non mancheranno gli eventi dedicati alla tradizione enogastronomica del territorio, con i piatti tipici natalizi della cucina laziale, e il classico incontro con Babbo Natale e la Befana, tanto amati dai bambini.

“Su tutto il territorio si respirerà l’atmosfera del Natale anche grazie a un avviso pubblico della Regione che con circa 1 milione di euro ha finanziato interessanti iniziative, presepi, concerti, percorsi enogastronomici, giochi di luci e molto altro, in 213 Comuni del Lazio. Centinaia di eventi - spiegano dalla Regione - nel segno dell’autenticità e del folclore in un ricco calendario di iniziative dedicate a tutti, grandi e bambini: un’occasione unica per vivere insieme il Natale ma anche per conoscere le tante e diverse tradizioni dei paesi del Lazio e scoprire l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico della nostra Regione”.

Da non perdere il ricco calendario di eventi in programma nelle aree protette di Parchi regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi nazionali: presepi, mercatini, villaggi di Natale, ma anche passeggiate nella natura, archeotrekking, ciaspolate e birdwatching tra i boschi. Ma sarà un Natale anche all’insegna della solidarietà: grazie a un avviso pubblico dedicato ai Distretti socio-sanitari del Lazio, con un contributo di circa 350 mila euro, nel periodo natalizio verranno distribuiti circa 17.500 tra pasti e pacchi alimentari a persone con fragilità sociali nelle mense di tutto il territorio, ma anche in luoghi gestiti dal terzo settore e nelle mense parrocchiali. “Un’importante azione di contrasto alla povertà nel pieno spirito natalizio che restituisca dignità ai meno fortunati: un’unica grande tavola che, per la festa delle feste, abbracci tutti, nessuno escluso. Con lo stesso spirito, il Natale della Regione Lazio arriverà anche in diversi ospedali del territorio con rappresentazioni teatrali, concerti di musica classica e cori di canti natalizi, proiezioni di pellicole di Natale, presepi, pranzi natalizi, galà di beneficenza, mercatini, sfilate e tanto altro. Tra le corsie, giungeranno anche Babbo Natale e la Befana per consegnare un dono e un sorriso a coloro i quali sono costretti alla degenza durante le festività”.

"Dall'8 dicembre fino al 12 gennaio arrivano nel Lazio 'La festa delle meraviglie': in 213 comuni della nostra regione, compresa Roma, ci saranno oltre 500 eventi culturali, enogastronomici, attività nei parchi, coinvolgendo le meraviglie delle città - ha detto il presidente, Nicola Zingaretti -. Un pensiero particolare va anche a chi soffre o è ricoverato perché anche gli ospedali e le strutture sociosanitarie saranno coinvolti insieme alle mense della nostra regione che si rivolgono alle persone fragili. Ma soprattutto turisti e cittadini che vogliono passare il Natale nei nostri territori quest'anno potranno farlo con tante iniziative unite da un'unica cornice e un titolo appunto le feste delle meraviglie”.

Sul sito di Visit Lazio il programma completo degli eventi