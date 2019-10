Festival Internazionale del Circo, si chiude la 20esima edizione: tutti i premiati

Sono stati 128 gli artisti, provenienti da 14 Stati dei cinque continenti, a sfidarsi nel tendone di via Rossetti per la 20esima edizione dell’International Circus Festival of Italy. La kermesse durata cinque giorni si è conclusa ieri, lunedì 21 luglio; sono stati messi in scena nove spettacoli con 24 grandi attrazioni, diverse ed originali, senza dimenticare la grande parata per le vie della città, un incontro letterario, un convegno, un’assemblea nazionale e due meeting europei con i maggiori esponenti del panorama circense.

Gli artisti in gara, a giorni alterni, si sono cimentati davanti a due giurie, fino ad arrivare alla spettacolare serata di gala di ieri. La giuria della critica, composta da una nutrita rappresentanza di artisti, appassionati di circo e da giornalisti della stampa di settore nazionale ed internazionale e dai rappresentanti della stampa locale, ha avuto una madrina d’eccezione, la splendida Manuela Arcuri. “È stato davvero difficile poter assegnare il premio della critica, i numeri erano tutti bellissimi e spettacolari, alla fine abbiamo deciso di stabilire come parametro di scelta l’innovazione – ha affermato la Arcuri – questo ovviamente non significa che gli altri numeri non fossero particolari ed originali, il nostro vincitore ha davvero vinto solo per una lunghezza sugli altri, proprio a sottolineare la difficoltà che abbiamo avuto nel giudicarli”.

Alla prestigiosa giuria tecnica, composta da membri provenienti da 17 nazioni, l’arduo compito di assegnare gli ambiti “Latina d’oro”, d’“Argento” e di “Bronzo”. Il Premio Platimun Gran Prix della 20ª edizione dell’International Circus Festival of Italy è stato assegnato alle tre performance del Rosgoscirk che dalla Russia hanno portato in Italia delle coreografie acrobatiche mozzafiato. Il Latina d’Oro è andato allo straordinario Zhang Fan che dalla Cina ha strabiliato con il numero su “filo molle” dimostrando un equilibrio da “alieno”. Quattro i Latina d’Argento a Ucraina, Brasile, Colombia e Germania. Premiato il numero di cinghie aeree di Mariia Shevchenko, l’audace lanciatore di coltelli Alfredo Silva, i rocamboleschi equilibrismi su filo alto dei The Gerlings e il coreografico numero degli scatenati nove cavallerizzi gli Spinder Familly. Tre i Latina di Bronzo consegnati a Ucraina, Repubblica Ceca e Spagna. A ritirare il riconoscimento il Duo Cabaret con la loro originale esibizioni con lacci aerei, il funambolo Nicol Nicols e il Duo Olivares con il numero di Cinghie e Tessuti.

La “Critics Jury” ha impalmato invece il russo Victor Moiseev che, con il suo numero di giocoleria orizzontale, ha portato in pista una delle tradizionali discipline circensi con una spendita innovazione, le sfere, fluorescenti, anziché salire in verticale si muovevano in orizzontale creando un effetto a dir poco magico, lasciando tutti senza fiato, dimostrando che in pista nulla è impossibile. Gli artisti in gara hanno poi ricevuto molti premi speciali.

I Premi Speciali per la categoria Children sono stati assegnati, l’Argento al piccolo Oscar del duo Danilo & Oscar e l’Oro alla stupefacente piccola contorsionista Sofia Tepla. Due i Giulio Montico assegnati per questa edizione, all’addestratore Redy Montico e al Clown Fumagalli.