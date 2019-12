Fondi, nasce "On Broadway Musical Academy"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Nasce On Broadway Musical Academy, grazie all'accordo tra il titolare della casa di produzione On Broadway Giovanni Pannozzo e il coreografo dei vip e campione mondiale Simone Ripa, in collaborazione con la MTM Events e l’accademia di ballo Fuego Latino Roma.

Durante il corso diversi personaggi televisivi, oltre a Simone Ripa, presenzieranno le lezioni contribuendo alla buona riuscita del progetto. Il corso di musical avrà inizio a gennaio 2020 ed è rivolto a bambini, ragazzi e adulti. Un percorso artistico del tutto "americano" che unisce le tre discipline: la danza, il canto e la recitazione. Un lavoro didattico completo che sviluppa coordinazione, interazione con gli altri, aiuta a vincere la timidezza, ad aumentare la concentrazione, la memoria, a migliorare l’aspetto sociale, a sviluppare fantasia e interpretazione.

L'Open Day e le audizioni si svolgeranno il 28 e 29 dicembre 2019, a Fondi.. Per info e iscrizioni: On Broadway - 3701464378 (anche Whatsapp) - info@onbroadway.it - www.onbroadway.it - Facebook - Instagram