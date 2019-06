Formia, ecco il “Festival della Commedia Italiana”: presentazione con Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Presentazione alla Casa del Cinema di Roma per la prima edizione del “Festival della Commedia Italiana – La commedia italiana più bella di sempre” di Formia. La kermesse cinematografica si terrà in piazza Aldo Moro dal 30 giugno a domenica 7 luglio.

Questa mattina c’è stata la conferenza stampa tenuta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo (direttori artistici del festival) e dall’assessore al Turismo del Comune di Formia Kristian Franzini.

“Durante il dibattito - ha detto l’assessore Franzini - si è parlato anche dei legami che la città ha avuto negli anni della grande commedia all’italiana grazie alla presenza sul territorio di grandi attori come Alberto Sordi, Totò, Sofia Loren e del regista Vittorio De Sica. Formia e le sue bellezze sono state narrate da Ricky Tognazzi, da Simona Izzo e da Paola Comin, l’ultimo addetto stampa di Alberto Sordi, che qui ha trascorso parti della sua infanzia”.

Durante gli otto giorni del “Festival della Commedia italiana” a Formia si terrà anche una rassegna pomeridiana che omaggerà proprio il grande Albertone, con la proiezione di alcuni dei suoi capolavori, da “Il Marchese del Grillo” a “Il conte Max”.

"Si sono trattati anche altri temi tra cui il ritorno del cinema all’aperto - prosegue l'assessore Franzini - Questo Festival ha la particolarità di unire le vecchie tradizioni del cinema italiano con le attuali tendenze e quindi abbinerà film di qualche anno fa alle star del web come gli Actual e le Coliche, che rappresentano la nuova forma di comunicazione cinematografica”. Nel corso della kermesse è prevista anche la mostra fotografica alla Corte Comunale che riguarderà le dive italiane del cinema muto.

Alla rpesentazione di Roma era presente anche il compositore nato a Formia e residente a Gaeta Umberto Scipione, che ha scritto le colonne sonore dei film di Alessandro Siani come “Benvenuti al Sud “. Il maestro pontino sarà in concerto in piazza “Aldo Moro” nella serata di chiusura (ore 21) di domenica 7 luglio insieme all’attore partenopeo Salvatore Misticone.

Gallery