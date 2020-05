Il Giardino di Ninfa e la fase 2: le aperture del 2020

Con la fase 2 delle misure di contenimento dell’epidemia del Coronavirus riaprono diverse attività, esercizi commerciali, e finalmente anche nel mondo della cultura si vedono le prime novità con la riapertura di musei e biblioteche. Ovviamente la fruizione di questi luoghi non sarà come prima ma legata a ferree direttive tra cui il distanziamento sociale, l’igienizzazione dei luoghi e varie altre.

Tra le riaperture ci sarà anche quella del Giardino di Ninfa, tanto attesa anche in vista degli eventi celebrativi del centenario del Giardino che sarebbero dovuti iniziare il 21 marzo e che invece si sono svolti on line con la rassegna #distantimavicini .

Dunque da sabato 23 maggio si potrà tornare a vedere dal vivo lo splendido giardino, gioiello di rara bellezza, luogo storico importante e anche parco letterario intitolato a Marguerite Chapin Caetani.

Le nuove modalità di visita del giardino

A partire dal 23 maggio il Giardino di Ninfa sarà aperto dalle ore 9 alle 18 (fino a giugno), dalle ore 9 alle ore 18.30 (luglio, agosto e settembre) e dalle ore 9 alle ore 15.30 (ottobre e novembre). Non ci saranno più visite di gruppo, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie i visitatori entreranno muniti di mascherine e guanti e potranno godere del giardino in libertà, seguendo una mini guida che spiegherà il percorso da seguire e svelerà le curiosità e la storia del giardino, dei ruderi dell’antica città di Ninfa e delle splendide piante che lo caratterizzano. I collaboratori della Fondazione Roffredo Caetani, saranno comunque presenti per rispondere a domande e curiosità e dare informazioni sia nel giardino, che presso la biglietteria e nel parcheggio. Sarà inoltre possibile pranzare presso il punto ristoro, ma è consigliabile la prenotazione chiamando il numero 0773.164.68.43 o scrivendo una mail a info@prodottipontini.it.

La prenotazione della visita

Sarà possibile acquistare il biglietto e prenotare la propria visita tramite il sito www.giardinodininfa.eu o alla biglietteria in loco, fino a esaurimento della disponibilità giornaliera. È comunque fortemente consigliato a tutti consultare sul sito del giardino e su quello della Fondazione Roffredo Caetani le informazioni circa le visite, gli orari, e soprattutto le disposizioni relative alle norme di igiene e distanziamento sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calendario delle aperture 2020:

Maggio: 23, 24, 30, 31

Giugno: 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Luglio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Agosto: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

Settembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Ottobre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Novembre: 1