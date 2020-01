Giordana Angi a Sanremo: sul palco dell’Ariston con il brano “Come mia madre”

“Come una madre”: questo il titolo della canzone che Giordana Angi porterà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La giovane artista di origini italo-francesi ma pontina di adozione - di Aprilia -, e vera rivelazione del 2019, si prepara a salire sul palco dell’Ariston tra i 24 Big in gara con un brano che, come spiega lei stessa, è una dedica d’amore alla madre ed a tutte le mamme.

I nomi dei cantanti che andranno al Festival, così come i titoli dei brani in concorso, sono stati svelati definitivamente da Amadeus ieri sera, 6 gennaio, nel corso della trasmissione “I soliti ignoti”. Ai 22 già annunciati dal direttore artistico di questa edizione del Festival si aggiungono infatti, Rita Pavone e Tosca. I Campioni parteciperanno con 24 canzoni inedite: 12 si esibiranno nella prima serata del Festival - in programma dal 4 all’8 febbraio -, gli altri 12 nella seconda. La serata del giovedì vedrà invece la partecipazione di tutti i 24 campioni impegnati nella gara “Sanremo 70”, mentre nelle 2 successive interpreteranno, di nuovo, i propri brani.

Reduce dal successo di Amici - secondo posto per lei e premio della Critica nella scorsa edizione - e da importanti collaborazioni, come quella con Tiziano Ferro, Giordana Angi si prepara a salire sul palco dell’Ariston dopo la prima esperienza tra i Giovani nel 2012. E questa volta lo farà al fianco dei “grandi” della musica italiana per dare inizio ad un 2020 che già si annuncia pieno di successi e di soddisfazioni.





I 24 campioni in gara e i tutti i brani

ACHILLE LAURO "Me ne frego"

ALBERTO URSO "Il sole a est"

ANASTASIO "Rosso di rabbia"

BUGO e MORGAN "Sincero"

DIODATO "Fai rumore"

ELETTRA LAMBORGHINI "Musica (E il resto scompare)"

ELODIE "Andromeda"

ENRICO NIGIOTTI "Baciami adesso"

FRANCESCO GABBANI "Viceversa"

GIORDANA ANGI "Come mia madre"

IRENE GRANDI "Finalmente io"

JUNIOR CALLY "No grazie"

LE VIBRAZIONI "Dov’è"

LEVANTE "Tikibombom"

MARCO MASINI "Il confronto"

MICHELE ZARRILLO "Nell’estasi o nel fango"

PAOLO JANNACCI "Voglio parlarti adesso"

PIERO PELÙ "Gigante"

PINGUINI TATTICI NUCLEARI "Ringo Starr"

RANCORE "Eden"

RAPHAEL GUALAZZI "Carioca"

RIKI "Lo sappiamo entrambi"

RITA PAVONE "Niente (Resilienza 74)"

TOSCA "Ho amato tutto"