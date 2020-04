"I Parchi a Casa tua": ecco l’iniziativa della Regione Lazio

Con la bella stagione il desiderio di uscire e godersi il risveglio della natura è forte, ma le prescrizioni per il contenimento dell’epidemia di coronavirus sono ancora in vigore e occorre stare a casa e rispettarle.

La Regione Lazio, ben consapevole che non è come passeggiare immersi nella natura, ha avviato l’iniziativa I Parchi a Casa Tua per far assaporare ai cittadini alcune delle bellezze naturali che ci circondano e per promuovere questi luoghi incantevoli che speriamo presto potremo tornare a visitare. Infatti quasi 100 sono i parchi che costellano il nostro territorio, riserve naturali incantevoli tutte da scoprire.

In questi giorni attraverso tour virtuali, video e mostre fotografiche on line, incontri in diretta streaming focalizzati su quattro argomenti principali "ambiente naturalistico", "territorio", "storie", "stili di vita e sostenibilità", potremo dunque ammirare i parchi della nostra regione scoprendone la storia, le particolarità, la fauna e la flora caratteristiche.

Non mancheranno le ricette tipiche con i prodotti di Natura in Campo, unico marchio regionale e una piccola telecamera fissa che sta seguendo da vicino il nido dove sono nati da poco dei piccoli falchi.

E inoltre tanti appuntamenti per i più piccini dagli incontri in diretta con degli esperti riservati alle scuole, ai #PomeriggidaFavola con letture divertenti, filastrocche a tema naturalistico e tanta informazione per sensibilizzare le nuove generazioni circa la salvaguardia del nostro ambiente.

L’appuntamento è ogni giorno sul sito Parchi Lazio, sul canale Youtube dedicato e la pagina facebook ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.