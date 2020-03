iodisegnoecoloroacasa con Sintagma

Proseguono le attività pensate dagli operatori culturali per rendere meno pesanti e difficili questi giorni in cui siamo in casa per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Anche la casa editrice Sintagma ha pensato a una bella iniziativa per i più piccini #iodisegnoecoloroacasa uno spunto per passare il tempo piacevolmente per i più piccini ma anche un concorso che promuove la creatività e la cultura.

Ogni settimana sarà disponibile sul sito di Sintagma un disegno da stampare e colorare, ma l’invito per tutti i bambini è anche quello di liberare la loro fantasia disegnando uno dei tanti personaggi protagonisti dei libri illustrati editi da Sintagma: “La Leggenda della Bella Ninfa”, “Mago Riciclo”, “Dieci Racconti 10”.

Una volta terminati i propri lavori i bambini potranno scrivere sulla parte bassa del foglio il nome, cognome, età, città, autorizzazione del genitore alla pubblicazione dell’opera e poi spedirlo a info@sintagma.site.

I disegni ritenuti più belli e/o originali saranno premiati con uno dei libri illustrati a scelta che verrà spedito a casa dei vincitori.

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini fino ai 10 anni.

