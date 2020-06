La Bandiera che Amo: il nuovo contest di Visit Lazio

Dopo il successo de Il Borgo più bello d’Italia nel Lazio, Visit Lazio lancia un nuovo contest sulla propria pagina Facebook: una simpatica iniziativa per dare visibilità e promuovere le bellezze regionali e in questo caso i borghi che hanno ricevuto le bandiere blu (il riconoscimento conferito dalla FEE alle “località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto) e arancioni (il riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano). La provincia pontina ha tra le sue meraviglie ben 7 borghi bandiera blu e 4 arancioni, molti dei quali entreranno in gara. Quale sarà la località più votata?

La Bandiera che Amo è partito oggi con una sfida all’ultimo click: tre borghi, tre emoticon, una scelta che viene dal cuore. Tutti possono partecipare votando il borgo bandiera blu e arancione che si preferisce.

In sfida dalle 12 di oggi e per le prossime 48 ore Anzio a cui è stato assegnato il like, Terracina a cui è stato assegnato il cuore e Vitorchiano a cui è stato assegnato il wow.

Si vota fino alle 12 di mercoledì 1 luglio, riuscirà Terracina a passare il turno?