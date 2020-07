La Bandiera che amo: Gaeta protagonista della settima sfida

Terzultima sfida del primo turno del contest La Bandiera che Amo che Visit Lazio promuove sulla sua pagina facebook nell’intento di far conoscere le meraviglie della nostra regione, in questo caso le località che hanno ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu e della Bandiera Arancione.

Gaeta protagonista della settima sfida

Una vera perla della Riviera di Ulisse conosciuta in tutto il mondo per le bellezze naturali e le golosità gastronomiche entra in sfida sulla pagina facebook di Visit Lazio con San Donato Val di Comino e Sutri. Tutti possono partecipare attivamente al contest cliccando la reaction associata alla località preferita: Like per con San Donato Val di Comino, cuore per Sutri e wow per Gaeta. La gara iniziata oggi 13 luglio si concluderà alle 12 di mercoledì 15.

Sconfitte le pontine Sperlonga e Campodimele

La scorsa sfida che vedeva ben due località pontine Sperlonga e Campodimele in gara con Arpino sono state incredibilmente sconfitte. Arpino risulta il paese più votato con 1537 preferenze, Sperlonga arriva seconda con 1125 e Campodimele raccoglie solo 671 voti. Un vero peccato per gli incantevoli luoghi pontini, ma un ottimo suggerimento per una gita fuori porta alla scoperta di Arpino.